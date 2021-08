Duitsland herdenkt slachtoffers overstromingen

Orkaan Ida raast richting kust Louisiana: New Orleans wacht bang af, inwoners geëvacu­eerd

13:18 Zestien jaar na de verwoestende orkaan Katrina, die ruim 1800 mensenlevens eiste, zien bewoners van de Amerikaanse zuidkust met angst en beven het weekend tegemoet. Zondag wordt de ‘extreem gevaarlijke’ orkaan Ida verwacht die met nog meer geweld aan land zal komen in Louisiana. De autoriteiten hebben opgeroepen tot vrijwillige en verplichte evacuaties in de hele regio, waaronder New Orleans.