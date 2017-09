Duitsland jaagt op man die gif in babyvoeding stopt

Alles ging mis bij mortierongeluk tijdens oefening in Mali

13:25 Defensie is ernstig tekort geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali, waar twee militairen omkwamen door een ongeluk tijdens een oefening met een mortier. Zowel de veiligheid van de granaten als de medische gezondheidszorg was niet op orde. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dit in het rapport over het ongeluk, waarbij een derde militair ernstig gewond raakte.