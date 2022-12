Duitsland pakt 25 rechts-extremisten op die mogelijk een staatsgreep wilden plegen

De 25 mensen worden ervan verdacht lid te zijn van de terroristische organisatie Rijksburgerbeweging, met als doel de bestaande rechtsorde in Duitsland omver te werpen en te vervangen voor hun eigen staatsvorm, aldus de openbaar aanklager. Het zou gaan om mensen die geloven in complottheorieën van onder meer QAnon.

Onder de arrestanten is een Russisch staatsburger, die samen met twee anderen wordt verdacht van steun aan de organisatie. Een andere vermoedelijke leider is de 71-jarige Heinrich XIII Prinz Reuss, die de groep in november vorig jaar zou hebben opgezet met Rüdiger v. P. en van plan zou zijn geweest om de leider van een nieuwe regering te worden. 22 anderen, allen met Duits paspoort, zouden lid zijn van de terroristische groep. De Duitse krant Bild weet dat onder hen een oud-parlementariër van de rechtse partij AfD zou zijn, net als een Berlijnse rechter.

Bij de arrestaties vanmorgen waren ongeveer 3000 agenten betrokken. Zij deden invallen op 130 locaties in elf van de zestien deelstaten. Volgens dagblad Der Spiegel zou onder meer de kazerne van de Duitse speciale eenheid KSK zijn doorzocht. In het verleden is deze eenheid vaker in het nieuws geweest vanwege betrokkenheid bij rechts-extremisme.

In totaal 52 verdachten

,,De democratie wordt goed verdedigd: sinds vanmorgen vindt er een grote antiterrorismeoperatie plaats”, laat minister Marco Buschmann van Justitie via Twitter weten. In elf deelstaten vinden invallen plaats, op meer dan honderd locaties. Het onderzoek richt zich op in totaal 52 verdachten.

De Rijksburgerbeweging erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet en vinden dan ook dat de Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn. Veel van de leden weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen.