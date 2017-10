Duitsland pakt Syriër (19) met terreurplannen op

De Duitse autoriteiten hielden Yamen A. al een tijdje in de gaten. Hij zou met een 'islamistisch gemotiveerde' aanslag met krachtige explosieven zo veel mogelijk mensen hebben willen doden of verwonden. De verdachte was al begonnen onderdelen en chemicaliën aan te schaffen.



Of hij al een specifiek doelwit op het oog had, is volgens het OM nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachte tot een terroristische organisatie behoort, zei het OM, maar behalve zijn woning zijn ook woningen van andere personen doorzocht, onder meer in Hamburg.