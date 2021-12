Duitsland sluit vandaag drie van zijn laatste zes kerncentrales

Duitsland sluit vandaag drie van zijn zes kerncentrales. Volgend jaar moeten ook de andere drie dicht. Vanaf dan maakt Duitsland geen kernenergie meer. De geplande sluiting valt midden in de energiecrisis die Europa in zijn greep houdt en de verhoudingen met Rusland op scherp zet.

Duitsland had jaren terug al beloofd zijn nucleaire capaciteit geleidelijk aan te willen verkleinen. De protesten naar aanleiding van de kernramp in Fukushima in 2011 brachten voormalig bondskanselier Angela Merkel ertoe om inderdaad te besluiten kernenergie af te schaffen. Duitsland wil eind 2022 ook de overige drie kerncentrales in Neckarwestheim, Essenbach en Emsland hebben gesloten.

Door de sluiting van de centrales in Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen kan de druk op de energiemarkt toenemen: de nucleaire capaciteit in Duitsland wordt gehalveerd en de energieproductie wordt met circa 4 gigawatt verminderd. Dat komt overeen met het vermogen van zo’n 1000 windturbines.

Met de hard opgelopen energieprijzen in Europa, lijkt de timing dan ook allerminst gunstig. De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt steeg eerder deze maand tot 188 euro per megawattuur. Daarmee was gas tien keer duurder dan aan het begin van het jaar. Daarna zakten de prijzen wel weer iets, maar ze bleven hoog. Ook de elektriciteitsprijzen zijn flink gestegen.

De kerncentrale in Gundremmingen in Zuid-Duitsland, die vrijdag 31 december 2021 wordt gesloten.

De prijzen worden aangewakkerd door de geopolitieke spanningen met Rusland, dat een derde van Europa’s gas levert. Westerse landen beschuldigen Rusland ervan de gasleveringen te beperken om druk uit te oefenen op Europa, te midden van de spanningen over het conflict in Oekraïne. Moskou wil ook dat de omstreden pijpleiding Nord Stream 2 snel in gebruik wordt genomen om meer gas van Rusland naar Duitsland te kunnen transporteren.

Het einde van kernenergie in Duitsland zal volgens kenners de energieprijzen waarschijnlijk nog verder opdrijven. Daarbij wordt Duitsland op korte termijn mogelijk nog afhankelijker van Russisch gas. Zeker omdat projecten voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie vertraagd zijn en Duitsland daarom mogelijk moet teruggrijpen op fossiele energie.

Sommige Duitsers hebben dan ook opgeroepen tot een heroverweging van de beslissing de kerncentrales te sluiten, om de klimaatdoelen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen te behalen. De Duitse overheid heeft evenwel gezegd dat het stopzetten van alle kerncentrales en het uitfaseren van het gebruik van steenkool in 2030 geen gevolgen zal hebben voor de energiezekerheid, noch voor de ambitie in 2045 klimaatneutraal te zijn.

,,Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen sterk te vergroten, en de uitbreiding van het elektriciteitsnet te versnellen, kunnen we laten zien dat dit mogelijk is in Duitsland”, zei minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck.

Andere EU-landen, waaronder Nederland en Frankrijk, zien wel toekomst in kernenergie. Daarbij wordt ook campagne gevoerd om kernenergie op te nemen op de EU-lijst van duurzame energiebronnen die in aanmerking komen voor investeringen. Ook in Duitsland lijkt de publieke opinie ten aanzien van kernenergie milder te worden.

De drie reactoren die nu gesloten worden zijn in het midden van de jaren 80 gaan draaien. Ze hebben miljoenen Duitse huishoudens gedurende bijna vier decennia van stroom voorzien.

Er moet nog besloten worden waar de tienduizenden tonnen nucleair afval van de Duitse kerncentrales opgeborgen moet worden. Experts zeggen dat een deel van het materiaal tot 35.000 generaties lang gevaarlijke hoeveelheden straling kan blijven uitzenden.

