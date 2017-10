Duitsland valt over 'Papa is mijn superheld'-pyjama van Lidl

'Daddy is my superhero' op een roze pyjamaatje versus 'Be your own superhero' op een donkerblauw pyjamaatje. De discussie over genderneutrale kinderkleding is nu ook in Duitsland opgelaaid. Want waarom kan een meisje niet haar eigen held worden?

Eind dit jaar verdwijnen bij Hema de aanduidingen 'jongen' en 'meisje' bij kinderkleding. Misschien zouden ze dat bij Lidl ook moeten overwegen, want de verkoop van twee kinderpyjama's is de supermarkt op social media op flink wat kritiek komen te staan. Die kritiek komt niet per se voort uit de kleur van de kleding (roze voor meisjes, donkerblauw voor jongetjes), maar vooral door de tekst op de pyjama's. Voor de meisjes staat er 'Daddy is my superhero'. Bij de jongens staat er 'Be your own superhero'.

Een Duitse actrice twitterde gisteren een plaatje van de twee pyjama's, waarin ze stelde dat het terecht zou zijn als Lidl een shitstorm aan kritiek over zich heen zou krijgen. Dat is gelukt: in een mum van tijd werd de tweet honderden keren gedeeld en geliked. Veel Duitsers reageren dat ze het schandalig vinden, maar er zijn er ook die vinden dat men zich 'niet zo aan moet stellen'.

Volgens Dr. Stevie Schmiedel, hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Hamburg, is het niet vreemd dat veel Duitsers nu over de pyjama's van Lidl vallen. De discussie over genderneutrale kleding en de vooropgelegde verschillen tussen jongens en meisjes wordt de laatste tijd steeds breder gevoerd in Duitsland. ,,We worden er meer en meer gevoeliger voor. Vijf jaar geleden zouden we zeggen: 'stel je niet zo aan', maar nu is het geoorloofd om je over dergelijke zaken uit te spreken. En het is natuurlijk ook vreemd dat je als meisje niet je eigen held kan zijn, en als jongetje wel. De verandering in Duitsland komt onder meer door ontwikkelingen in het buitenland, zoals de ophef rondom president Trump en de #metoo discussie."

Angst

Volgens Schmiedel loopt Duitsland wel achter vergeleken met de rest van West-Europa. ,,Zelfs in het conservatieve Groot-Brittannië besloot een grote winkelketen eerder om genderneutrale kinderkleding aan te bieden dan hier."

Of de tweet van de Duitse actrice effect gaat hebben op het beleid van een grote keten zoals Lidl, is volgens Schmiedel nog maar de vraag. ,,De doelgroep van Lidl heeft hier waarschijnlijk geen tijd voor, of geen zin in. Het is vaak een doelgroep dat koopt met een minder budget. Het is een moeilijk publiek om te bereiken."

De reden waarom sommige mensen heel boos worden over genderneutrale kinderkleding ligt volgens de hoogleraar bij de angst voor verandering. ,,Gender is een basale waarheid voor veel mensen. Je bent man, of je bent vrouw in veel ogen. Mensen grijpen zich van jongs af aan vast aan die duidelijkheid. Al vanaf dat je geboren bent wordt er anders met meisjes omgegaan dan met jongens. Als dat opeens dreigt te veranderen, dan kan dat mensen tegen het hoofd stoten. Je maakt de duidelijkheid over de wereld kleiner, en dat vinden mensen beangstigend."

Specifiek

De pyjamaatjes van Lidl zijn ook bij de Nederlandse vestigingen verkrijgbaar. Hoewel de tweet van de Duitse actrice ook in Nederland veel is geretweet, zijn er tot op heden nog geen signalen van boze Lidl-klanten.

Lidl reageert op de pyjama-ophef door mede te delen dat zij 'jaarrond een gevarieerd assortiment kinderkleding aanbieden met verschillende kleuren en afdrukken'. Volgens de keten zijn de pyjama's populair bij klanten en niet ontworpen om eventueel te beledigen. ,,De feedback van klanten vinden we zeer belangrijk en nemen we mee ten aanzien van toekomstige collecties."