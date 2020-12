Duitsland verbiedt neonazigroep Wolf Brigade 44 en valt binnen bij leden

Vanochtend vroeg vielen politieagenten in de staten Hessen, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Noordrijn-Westfalen de huizen van dertien clubleden binnen. Het doel van de invallen was onder meer om bezittingen van de vereniging en mogelijke rechts-extremistische propaganda in beslag te nemen, zei het ministerie.



Aanklagers hebben in het verleden het doel van de groep omschreven als ‘het opnieuw versterken van een vrij vaderland’ volgens de ‘Germaanse morele wetten’. Veiligheidsfunctionarissen geloven dat de groep geweld niet zal schuwen om haar doel van een ​​nationaal-socialistische staat te bereiken.



In het kader van een onderzoek door de federale officier van justitie werden in juli 2019 woningen in Hessen, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Saksen-Anhalt doorzocht. Seehofer heeft dit jaar al twee andere rechtse organisaties en één antisemitische organisatie verboden.