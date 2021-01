‘Duitsland verlengt en verstrengt lockdown vanwege virusmutaties: Medische maskers verplicht’

,,Want we kunnen de mensen in april niet meer vertellen dat de kappers dicht moeten blijven’’, zei bondskanselier Angela Merkel volgens Bild aan het begin van de videoconferentie met de zestien minister-presidenten.

In Duitsland geldt sinds medio december een harde lockdown waarbij essentiële winkels nog open zijn maar verder zo'n beetje alles dicht is. De maatregel werd begin januari met drie weken verlengd tot het eind van de maand maar daar komen nu in ieder geval nog twee weken bij. Een beslissing over eventuele verlenging stond gepland voor komende maandag maar die datum is een week naar voren gehaald, vooral vanwege de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus, die besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus en ook in Duitsland rondwaren.

Op 14 februari verwachten de gezondheidsautoriteiten een duidelijk beeld te hebben van de verspreiding van de virusmutaties.

Medische maskers

Strengere maatregelen moeten verspreiding van deze virusvarianten en overbelasting van het zorgsysteem voorkomen. Daarom zijn (essentiële) winkels en het openbaar vervoer binnenkort alleen nog toegankelijk met medische mondmaskers, zoals chirurgische maskers of maskers van het type FFP2 en KN95, meldt Der Spiegel. Deze verplichting geldt sinds maandag al in de deelstaat Beieren. Tot nu toe volstonden gewone mondkapjes.

Ook wordt thuiswerken de norm en moeten werkgevers het motiveren wanneer dat niet mogelijk is. In dat geval moeten ze hun werknemers zoveel mogelijk beschermen met medische mondmaskers en moeten ze flexibele werktijden hanteren. Dit om drukte in het openbaar vervoer te voorkomen. Het Duitse ministerie van Arbeid legt dat allemaal vast in een verordening.

Over de scholen wordt nog onderhandeld. Ze geven voorlopig nog onderwijs op afstand maar een aantal deelstaten wil dat ze vanaf 15 februari stapsgewijs terugkeren naar klassikaal onderwijs zodra de regionale coronacijfers dat toelaten. Kinderdagverblijven blijven dicht maar voor kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken is noodopvang beschikbaar.

Contactbeperkingen

Aan de contactbeperkingen verandert niets. Een huishouden mag maximaal één persoon tegelijk uit een ander huishouden ontmoeten en mensen moeten minstens 1,5 meter afstand houden. Ook kan een reisbeperking van 15 kilometer en een avondklok afgekondigd worden in steden en districten waar de zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week) boven de 200 ligt. Dat zijn er momenteel 66 van de in totaal 401.

Alleen in coronahotspot Thüringen, waar de incidentie in 18 van de 23 steden en districten boven de tweehonderd ligt en in vier daarvan zelfs boven de vierhonderd, is een avondklok van kracht tussen 22.00 uur en 05.00 uur.

Dalende trend

Na een sterke stijging van het aantal coronagevallen begin december, een daling tijdens de feestdagen en weer een toename in de eerste week van januari, lijkt het aantal nieuwe besmettingen zich nu te stabiliseren. In sommige regio’s is zelfs sprake van een daling, zegt het Robert Koch Instituut (RKI).

De cijfers van de afgelopen 24 uur (11.369 nieuwe besmettingen) waren weliswaar hoger dan die van de dag ervoor (7141) maar dat kwam volgens het RKI door de bijtelling van vertraagde weekendmeldingen uit drie deelstaten. Vergeleken met vorige week dinsdag (11.369) zijn er 1433 nieuwe besmettingen minder vastgesteld. De zeven dagen incidentie daalt gestaag en bedraagt nu 131,5 voor Duitsland als geheel. In de oostelijke deelstaten Brandenburg, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen is deze incidentie aanzienlijk hoger.

Het aantal coronapatiënten op intensive care-afdelingen daalt eveneens en bedraagt nu 4947 van wie er 2862 (58 procent) aan de beademing liggen. Dat waren er respectievelijk 56 en 7 minder dan maandag.

R-getal

Het reproductiecijfer R ligt bij onze oosterburen momenteel rond de 1. Dit betekent dat iemand die met corona besmet is grofweg één andere persoon besmet. ,,Vanwege het nog steeds zeer hoge aantal besmette mensen in Duitsland betekent dit elke dag weer een groot aantal nieuwe besmettingen”, aldus het Duitse RIVM. Pas wanneer dit R-getal onder de 1 ligt, dooft het virus langzaam uit.

Bondskanselier Merkel herinnerde de deelstaatleiders er vanmiddag nog eens aan. ,,Dit getal moet omlaag, niet omhoog’’, zei ze volgens Bild in een vurig betoog.

