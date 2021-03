Duitsland verlengt lockdown tot 19 april

Gaan deze Chinese en Amerikaan­se opa's de planeet redden?

21 maart Terwijl Amerikanen en Chinezen elkaar op de top in Alaska in de haren vlogen was er achter de schermen ook toenadering. China en de Verenigde Staten hebben besloten een gezamenlijke werkgroep over klimaatverandering op te richten. En wat heel belangrijk is: hun bejaarde klimaatgezanten kennen elkaar goed.