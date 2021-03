Duitsland verlengt lockdown tot eind maart, aantal versoepelingen

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 29 maart. Dat hebben bondskanselier Angela Merkel (CDU) en de leiders van de zestien deelstaten woensdagavond afgesproken, meldt Der Spiegel.

Delen per e-mail

Volgens het Duitse onderzoeksmagazine komen er vanaf maandag nieuwe versoepelingen. Zo mogen maximaal vijf personen uit twee huishoudens elkaar weer ontmoeten, kinderen onder de veertien niet meegerekend. Stelletjes gelden daarbij als een huishouden. Tot nu toe waren slechts ontmoetingen tussen een huishouden en maximaal één andere persoon toegestaan.

Op 8 maart mogen bloemenzaken, boekhandels, bouwmarkten en tuincentra hun deuren ook weer openen. Laatstgenoemde twee zijn in een aantal deelstaten al open. Over de heropening van de detailhandel bestaat onenigheid. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten maar het afhalen van bestellingen is wel toegestaan. Dat geldt ook voor restaurants en andere eettenten.

Huisartsen worden vanaf begin april meer betrokken bij de coronavaccinaties. Dan zijn er naar verwachting meer vaccindoses op voorraad dan verwerkt kunnen worden in de vaccinatiecentra. De deelstaten beslissen zelf over de inzet van de ongeveer 60.000 artsen. De uitbreiding moet de door bureaucratie vertraagde inentingscampagne in Duitsland versnellen.

Sneltests

Over gratis sneltests voor burgers zonder coronasymptomen wordt nog onderhandeld maar Berlijn heeft al toegezegd de kosten vanaf 8 maart te zullen dragen. Er komt een taskforce voor het bestellen van sneltests, meldt nieuwszender RBB24 (Berlijn en Brandenburg). De maandelijkse behoefte aan deze tests zou volgens een berekening van bondskanselier Merkel tot wel 150 miljoen exemplaren kunnen bedragen, afhankelijk van het aantal mensen dat zich laat testen en welke versoepelingen aan tests verbonden zijn. Volgens producenten kunnen ze tot 40 miljoen stuks per week leveren. Desondanks kunnen deze tests in maart nog schaars zijn.

Er komt geen testplicht voor bedrijven maar die moeten op de werkvloer aanwezige medewerkers minstens één gratis sneltest per week aanbieden. Dit als “bijdrage aan de samenleving als geheel”.

Sinds maandag zijn kapperszaken weer open in Duitsland. Kinderdagverblijven en de laagste klassen van basisscholen openden hun deuren in de meeste deelstaten vorige week weer. Bij de scholen komt dat neer op een combinatie van thuis- en klassikaal onderwijs.

Lockdown

Bij onze Oosterburen geldt sinds medio december een harde lockdown. Die werd vorige maand verlengd tot zeker 8 maart. Daar komen nu in ieder geval drie weken bij, omdat het aantal coronabesmettingen weer licht stijgt. In de afgelopen 24 uur werden 9019 positieve tests geregistreerd. Dat waren er 1012 meer dan een week geleden. Ook het aandeel van de Britse virusvariant groeit en staat nu op zo'n 40 procent van alle nieuwe gevallen.

Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met Covid-19 op de intensive care-afdelingen af (2854 dinsdag tegenover 3037 een week geleden) en daalt de zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners in een week) onder ouderen. Bij tachtigplussers van 175 eind januari naar 65 eind februari, bij 60-79 jarigen van 72 naar 47. Dit als gevolg van de vaccinaties in die risicogroepen.

In Duitsland zijn inmiddels ruim zes miljoen mensen ingeënt (6.394.364). Daarvan kregen 4.234.952 (5,1%) de eerste coronaprik en 2.159.412 (2,6%) ook de tweede.