Duitsland zeker tien dagen zonder Russisch gas, Gazprom knijpt ook Italië verder af

De gasstroom is vandaag om 06.00 uur gestopt en zal in de vroege ochtend van 21 juli weer op gang komen. Verschillende beleidsmakers in Duitsland vrezen dat de gasstroom na het onderhoud niet zal worden hervat, aangezien de oorlog van Rusland tegen Oekraïne voortduurt. Duitsland en andere westerse landen hebben meerdere sancties aan Moskou opgelegd in een poging de gevechten een halt toe te roepen.



Veel landen zijn afhankelijk van Russische energie. Moskou heeft in een reactie op de sancties al meerdere landen van het gas afgeknepen. De gastoevoer via de 1200 kilometer lange pijpleiding tussen Rusland en Noord-Duitsland was al aanzienlijk minder, naar verluidt door vertragingen bij de onderhoudswerkzaamheden. Volgens Moskou was de vertraging een gevolg van de sancties. Duitsland spreekt dat tegen.