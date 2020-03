Duitsland zucht, maar Thaise koning viert in Beiers luxehotel vakantie met 20 vrouwen

De Duitsers zijn verregaande beperkingen opgelegd. Ook ondernemers. Zo zijn alle hotels bij onze oosterburen vanwege de coronacrisis voor toeristen gesloten, maar de Thaise monarch verblijft met zijn gevolg in het viersterren Grand Hotel Sonnenbichl in het mondaine wintersportoord Garmisch-Partenkirchen.



Het hotel heeft speciale toestemming van de lokale autoriteiten gekregen om Rama X te huisvesten, schrijft Focus.de. Dat is toegestaan omdat het een homogene groep betreft die niet van samenstelling verandert, meldden de autoriteiten. Het hotel geldt daarom niet als hotel, maar als woonhuis.



De Thaise koning, ook bekend als Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, is met onder anderen twintig vrouwen in de Beierse wintersportplaats neergestreken. Ondanks de uitgaansbeperkingen die in de Duitse deelstaat van kracht zijn, maakt hij ook geregeld uitstapjes in de stad. Op de fiets rijden ze door de straten.



Het aantal doden in Duitsland door het nieuwe coronavirus is inmiddels tot boven de honderd gestegen. Het Robert Koch-Institut meldt vandaag dat er 28 nieuwe sterfgevallen waren, waarmee het totaal aantal doden op 114 komt. Het aantal besmettingen groeide met 4.764, naar 27.436.