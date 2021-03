Duivelsuitdrijving loopt compleet uit de hand: meisje (9) sterft na stokslagen

video Triomfwa­gen met erotische afbeeldin­gen opgegraven in Pompeï

28 februari Archeologen hebben in Pompeï, een oude Italiaanse stad die in 79 na Christus werd bedolven door as en lava toen de nabijgelegen vulkaan Vesuvius uitbarstte, een unieke ceremoniële wagen uit de oudheid opgegraven. Het ijzeren voertuig met vier wielen is nagenoeg intact en aan de zijkant versierd met decoraties van tin en brons waarop mannen en vrouwen in erotische taferelen zijn afgebeeld.