Duizenden Britten vieren feest. Boris Johnson: dit is het begin van een nieuw tijdperk

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn landgenoten een ‘nieuw tijdperk van vriendschappelijke samenwerking’ met de Europese Unie in het vooruitzicht gesteld. Hij noemt de brexit ‘geen einde, maar een begin’ van een nieuw hoofdstuk in de Britse geschiedenis.

De Britse regering publiceerde een uur voor de brexit een filmpje met de speech van Johnson. Hij stelde dat veel mensen ‘dachten dat dit moment nooit zou komen’, terwijl anderen ongerustheid of verdriet voelen. ,,En is er is een derde groep, waarschijnlijk de grootste, die begon te vrezen dat het politieke getouwtrek nooit zou eindigen.’’

Johnson vertelde het land te willen verenigen en de toekomst in te willen leiden. Hij wil de ‘herwonnen soevereiniteit’ van zijn land gebruiken om de veranderingen te realiseren waar mensen voor hebben gestemd. Hij noemde als voorbeelden onder meer het ‘controleren van de migratie’ en het sluiten van handelsakkoorden.

De premier stelde dat de EU zich, ‘ondanks al haar kwaliteiten’, de afgelopen halve eeuw heeft ontwikkeld op een manier die niet meer past bij zijn land. ,,En dat oordeel hebben jullie, het volk, geveld in het stemhokje. Niet een, maar twee keer.’’

Feest

Buiten het parlement in Londen vierden duizenden Britten het vertrek van hun land uit de EU. Feestelijk uitgedoste mensen zwaaiden op Parliament Square met Britse vlaggen en zongen het volkslied. ,,Dit is een fantastische dag’’, jubelde een 53-jarige Londenaar. ,,We zijn vrij, sinds 23.00 uur. We hebben het voor elkaar gekregen.’’ Op de ambtswoning van de premier in Downing Street werd een digitale klok geprojecteerd die aftelde naar de brexit.

Een van de grootste pleitbezorgers van de brexit, politicus Nigel Farage, reageerde opgetogen. ,,Om 23.00 uur (lokale tijd) kunnen we niet meer terug. We worden een onafhankelijk land en ik zou niet blijer kunnen zijn’’, jubelde Farage bij Sky News.

Niet alleen brexitfans komen af op de festiviteiten in bij het parlement. ‘Remainer’ Rose vertelde de BBC dat ze de bijeenkomst ziet als ‘feest voor de democratie’. ,,Ik accepteer dat ik heb verloren”, zegt de vrouw, wier partner wel voor een vertrek uit de EU stemde.