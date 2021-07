Duizenden Cubanen de straat op: ‘We hebben geen eten, we hebben niks’

De protesten begonnen dit weekeinde heel voorzichtig op een paar plekken op het eiland. Zo trokken in Palma Soriano (in het verre zuidoosten) en San Antonio de los Baños (in de buurt van Havana) een paar honderd mensen de stoute schoenen aan. Het waren geen gewelddadige protesten, eerder wandelingen in groepsverband. Wel klonken er leuzen die op Cuba normaal gesproken niet hardop klinken: ,,Weg met de regering!”, ,,Weg met de president!”, ,,Weg met de dictatuur!”, ,,Vrijheid!”



In andere tijden zou het misschien daarbij gebleven zijn. Door de snelheid van de sociale media bereikten beelden van het protest echter in een oogwenk de hoofdstad Havana, waar vervolgens enkele duizenden mensen de straat opgingen. Hier liep het al snel uit de hand, inclusief plunderingen van staatswinkels, honderden arrestaties, pepperspray en wapenstokken.



Als klap op de vuurpijl verscheen president Miguel Díaz-Canel op televisie met een oproep aan ,,alle revolutionairen, alle communisten” om de straat op te gaan. Zo moest een tegenwicht worden geboden aan de ,,destabilisatie” en de ,,provocaties van de Verenigde Staten”. Hij beschuldigde de Amerikaanse regering een beleid te voeren van ‘economische verstikking’, bedoeld om sociale onrust en een machtswisseling op het eiland ‘uit te lokken’. In de speech die op televisie en radio werd uitgezonden, verzekerde de communistische leider dat zijn regering probeert de moeilijkheden door de Amerikaanse sancties ‘het hoofd te bieden en te overwinnen’.



De president ging er met gestrekt been in: ,,Het bevel om te vechten is gegeven.” Prompt gingen duizenden aanhangers op pad. Volgens waarnemers was de omvang van de betogingen overal in het land ongekend en ‘historisch’.