Duizenden Georgiërs gaan de straat op om te protesteren tegen ‘buitenlandse agenten’-wet

Duizenden mensen gingen dinsdag in Georgië de straat op om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat gericht is op het indammen van de invloed van ‘buitenlandse agenten’. Tegenstanders vrezen dat de wet gebruikt kan worden om critici van de regering het zwijgen op te leggen, zoals in Rusland al gebeurt met een soortgelijke wet.

Een meerderheid van de volksvertegenwoordigers in het Georgische parlement keurde dinsdag het wetsontwerp met de titel ‘Over transparantie van buitenlandse invloed’ goed. Formeel beoogt de wetgeving dat organisaties financiële transacties uit het buitenland openbaar maken. Organisaties kunnen worden aangemerkt als ‘buitenlandse agenten’ als ze meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen.

Critici vrezen dat de wet hetzelfde effect zou kunnen hebben als een zelfde soort wet in Rusland. Daar kunnen alle organisaties of personen die financiële steun ontvangen van het buitenland, of die anderszins onder ‘buitenlandse invloed’ staan, tot ‘buitenlandse agenten’ worden verklaard. Sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne, meer dan een jaar geleden, treedt Rusland steeds harder op tegen kritische geluiden in het land, onder meer door beroep te doen op de wet in kwestie.

Burgerrechtenactivisten in Georgië, een voormalige Sovjetrepubliek tegen de Russische grens in de Kaukasus, vrezen ook dat aanname van de nieuwe wet de vooruitzichten op toetreding tot de Europese Unie in gevaar kan brengen.

Duizenden mensen bleven tot diep in de nacht protesteren tegen de geplande wetgeving in de hoofdstad Tbilisi, waarbij de politie traangas en waterkanonnen inzette. Meerdere mensen werden opgepakt. Maandag braken er in het parlement zelfs schermutselingen uit tussen afgevaardigden van de regeringspartij en de oppositie.

Sinds Rusland buurland Oekraïne binnenviel, zijn al meer dan 60.000 Russen naar Georgië gevlucht. Zij mogen daar onbeperkt blijven en hebben geen visum nodig. Veel Georgiërs verzetten zich tegen hun aanwezigheid, mede omdat twee Georgische provincies bezet zijn door Rusland.

Agenten bij het parlementsgebouw in Tbilisi tijdens de demonstraties.