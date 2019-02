Duizenden Maya-bouwwerken ontdekt onder de dichtbegroeide jungle

Het onderzoek met laserproject Lidar, dat in 2000 voor het eerst werd ingezet, richt zich de laatste twee jaar op verschillende gebieden in Petén, in het hart van het oude Mayarijk met daarin hun belangrijke stad Tikal. Omdat nu de 3D-techniek kan worden gebruikt, zijn de resultaten verbluffend.



,,Maar liefst 61.480 objecten zijn inmiddels in kaart gebracht’’, zegt sociaal antropoloog Genner Llanes Ortiz (45), verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij legt in zijn werkkamer een kaart op tafel. Het gaat om wegen, kanalen die steden verbonden, piramides, ruïnes van paleizen, boerderijen voor de teelt van mais, terrassen, grote en kleine huizen, torens en verdedigingswerken. ,,De Mayasamenleving was veel groter en complexer dan iedereen dacht’’, aldus Ortiz. Collega’s in Midden-Amerika hebben op basis van hun ontdekkingen berekend dat er uitgesmeerd over heel het Mayarijk - van Mexico, Guatemala tot Belize, bijna 100.000 vierkante kilometer groot - ongeveer 2,7 miljoen objecten hebben gestaan. Ortiz: ,,Dat zou op zijn beurt weer betekenen dat de samenleving, in de klassieke periode van de Maya’s van 650 tot 800 na Christus, 7 tot 12 miljoen mensen telde.’’ Een ongekend aantal in die tijd. Lidar bevestigt nu ook dat de Maya-steden veel meer met elkaar waren verbonden dan gedacht.