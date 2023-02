Duizenden mensen willen Syrische wonderbaby adopteren, maar oom laat haar niet meer gaan

met VideoDuizenden mensen van over de hele wereld hebben zich gemeld om wonderbaby Aya te adopteren. Desondanks ontfermt een oom zich over het meisje. De kleine werd geboren onder het puin van de aardbeving in Syrië en gevonden met de navelstreng nog aan haar overleden moeder vast.

Baby Aya, Arabisch voor ‘een teken van God’, werd onder beton gevonden. De reddingsoperatie vond plaats in Jenderes, op het platteland van Afrin, in het noordoosten van Syrië. Meer dan tien uur nadat het vijf verdiepingen tellende flatgebouw waar haar ouders woonden, het begaf.

De moeder van het kind, Afraa Abu Hadiya, is bevallen terwijl ze bedolven was onder brokstukken na de aardbeving. Ze stierf een paar uur voordat ze werden ontdekt, zei dokter Hani Maarouf van het Cihan-ziekenhuis in Afrin. Ook haar vader en haar vier broers en zussen en een tante werden dood gevonden onder een ingestort gebouw.

Lichte verwondingen

Aya bevindt zich momenteel nog in het ziekenhuis omdat ze lichte verwondingen opliep, maar ze is er elke dag een beetje beter aan toe. Ze was onder meer onderkoeld door de koude weersomstandigheden. Er was uiteindelijk geen schade aan haar ruggengraat, zoals aanvankelijk werd gevreesd.

Ziekenhuismanager Khalid Attiah getuigt dat hij sinds de redding van Aya tientallen telefoontjes kreeg van mensen over de hele wereld die het kleine meisje willen adopteren. Ook op social media vragen duizenden mensen om informatie om haar te kunnen adopteren. Baby Aya zal echter worden opgenomen door haar oudoom Salah, al-Badran, zodra ze uit het ziekenhuis wordt ontslagen.

Huizen onleefbaar

De oom wist met zijn gezin te ontsnappen uit een gebouw met één verdieping toen het instortte. Zijn woning werd volledig verwoest door de aardbeving. Hij woont voorlopig in een tent met elf andere mensen uit zijn eigen huishouden. ,,Na de aardbeving kan niemand meer in zijn huis of gebouw wonen. Slechts 10 procent van de gebouwen hier is veilig om in te wonen en de rest is onleefbaar”, zei liet hij weten via spraakberichten.

Attiahs vrouw, die zelf vier maanden geleden van een dochter beviel, zal Aya borstvoeding geven naast hun eigen kind. ,,Totdat haar familie terugkeert, behandel ik haar als een van mijn eigen kinderen”, zegt ze.

Aya is een van een ontelbaar aantal kinderen dat door de aardbeving wees zijn geworden. Hele gezinnen kwamen om door de aardbeving die voor zonsopgang plaats vond en waardoor inwoners in hun slaap werden gewekt. In de meeste gevallen nemen familieleden weeskinderen op, zeggen artsen en experts. Maar ook die nabestaanden hebben te maken met de ravage in hun eigen leven en gezin. Artsen stellen dat het onmogelijk is om te zeggen hoeveel kinderen hun ouders hebben verloren.



