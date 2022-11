Duizenden naakte mensen op strand Sydney tegen huidkanker

Liggend op hun zij, staand met hun handen in de lucht of zij aan zij met de armen wijd: vanaf 05.30 uur (lokale tijd) fotografeerde Tunick kort na zonsopgang de duizenden mensen in het kader van het kunstproject Strip Off for Skin Cancer (‘Uit de kleren voor huidkanker’). Het aantal deelnemers vertegenwoordigt de ruim 2000 Australiërs die jaarlijks sterven aan de gevolgen van huidkanker.

Tunick is bekend geworden met zijn foto’s van naakte mensenmassa’s. Sinds 2016 kreeg hij niet zo’n grote groep mensen bij elkaar als zaterdag, stelt The Sydney Morning Herald. In 2010 was de Amerikaan ook in de stad, toen hij vijfduizend personen in het ochtendgloren naakt op de foto zette voor het Opera House.

Om op Bondi Beach mensen naakt te kunnen fotograferen, moest de wet worden aangepast, schrijft The Guardian. Deelnemers mochten voor deze ene keer tot 10.00 uur naakt op het strand doorbrengen, daarna riskeerden zij een bekeuring.

De fotograaf, die de menigte per megafoon toesprak, hoopt met het kunstproject te bewerkstelligen dat Australiërs vaker hun huid controleren. ,,Als je werk doet voor een goed doel dat met gezondheid te maken heeft, besef je plotseling je eigen ouderdom”, zei de 55-jarige Tunick.

De 77-jarige Bruce Fasher was een van de deelnemers aan het kunstproject. ,,Ik heb de helft van mijn leven in de zon doorgebracht en heb een paar kwaadaardige melanomen uit mijn rug laten verwijderen”, liet hij aan een verslaggever van persbureau AFP weten. ,,Ik dacht dat dit een goed doel was en vind het heerlijk mijn kleren uit te trekken op Bondi Beach”.