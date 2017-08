Duizenden ontsnapte zalmen nog steeds voortvluchtig

,,Het is verschrikkelijk", zegt een lokale visser. ,,We willen niet dat de ontsnapte zalm de jonge zalm in de rivieren opeet. En we willen zeker niet dat ze zich hier in de rivier vestigen." Aan hengelaars is gevraagd zoveel mogelijk voortvluchtige vissen te vangen.



Niet iedereen denkt dat de zalm een gevaar vormt. Oceanoloog Michael Rust zegt tegen The Seattle Times dat de kweekvissen niet lang van hun vrijheid zullen genieten: ,,Het zijn nogal bankzitters. De zalmen zijn als ontsnapte melkkoeien op de Serengeti. Ze staan geen schijn van kans."