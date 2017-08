Duizenden Rohingya ontvluchten escalerend geweld Myanmar

Leden van de Rohingya, een etnische moslimgroep, proberen te ontsnappen aan het ergste geweld in het noordwesten van Myanmar in de laatste vijf jaar. Dat begon afgelopen week met een aanval van een groep militante Rohingya in de deelstaat Rakhine op enkele politieposten en een legerbasis. Daarbij kwamen ten minste 59 opstandelingen en twaalf leden van veiligheidstroepen om het leven.



Uit angst voor repercussies sloegen toen al tegen de 90.000 Rohingya op de vlucht. Zij spraken tegenover verschillende media over executies en groepsverkrachtingen uitgevoerd door de Myanmarese troepen. ,,De situatie is erg angstaanjagend. Huizen staan in brand, iedereen is op de vlucht geslagen. Ouders en kinderen zijn van elkaar gescheiden. Sommigen zijn spoorloos verdwenen, anderen zijn dood'', vertelde Rohingya Abdullah aan persbureau Reuters.



Myanmar ontkende afgelopen week echter de groepsverkrachtingen en massamoorden gericht tegen het Rohingya-volk toen de VN ernaar vroeg. De Myanmarese overheid claimde dat het de militanten waren die huizen in brand staken.