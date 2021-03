Dwarse rappers vegen vloer aan met Cubaanse dictatuur

Biden kan beginnen met reddings­plan: Congres akkoord met miljarden­steun

7:19 De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerste aansprekende overwinning in het Congres te pakken. Het Huis van Afgevaardigden stemde vandaag in met het crisissteunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar. Het megabedrag is bedoeld voor de bekostiging van vaccins en medische hulpmiddelen, en financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, bedrijven en lokale overheden.