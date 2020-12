Dwarsliggende Britten, Polen en Hongaren domineren EU-top

In de aanloop naar deze - als het goed is - laatste top van het jaar was het allerbelangrijkste dat er een uitweg zou worden gevonden in de impasse rond de begroting. In het kort: Polen en Hongarije weigeren de komende meerjarenbegroting én het coronahulpfonds goed te keuren als landen die zich niet houden aan de principes van de rechtsstaat (zoals Polen en Hongarije) EU-subsidies kunnen verliezen.

En als er geen begroting is, wordt het lastig om afspraken te maken over bijvoorbeeld het klimaatbeleid. ,,Geen akkoord over de begroting, zal een akkoord over het klimaat alleen maar moeilijker maken”, zegt een hoge diplomaat.

Compromis

Er ligt inmiddels wel een compromisvoorstel op tafel. Duitsland (de huidige voorzitter van de Europese Raad) zou met Warschau en Boedapest hebben afgesproken dat een strafmaatregel alleen wordt uitgevoerd als het Europese Hof van Justitie die heeft goedgekeurd. De leiders gaan zich hier vandaag over buigen. Het zou aan de ene kant betekenen dat de weg naar sancties wordt verlengd, maar aan de andere kant zou de kou rond de begroting en het hulpfonds uit de lucht zijn.

Premier Mark Rutte heeft nog belangrijke vragen over het compromis, zo zei hij vanochtend. ,,Ik wil ten eerste heel graag weten wat het Europees parlement hiervan vindt. Doet het afbreuk aan de afspraken die zijn gemaakt? En leidt het niet tot een inperking van de verordening?”

Ook wil hij van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, weten of een eventuele uitspraak van het Europese Hof een terugwerkende kracht heeft. ,,Die zou dan moeten gelden vanaf 1 januari volgend jaar.” De premier gaat dit vanmiddag bespreken met de andere Europese leiders.

Volledig scherm Mark Rutte. © ANP

Kaarsjes aansteken

Andere gespreksonderwerpen zijn behalve de klimaatafspraken onder meer de situatie rond corona en eventuele sancties tegen Turkije (dat ruzie heeft met Cyprus over gas- en olieboringen). En natuurlijk worden de leiders ook bijgepraat, en gaan ze zelf discussiëren, over de brexit. De stand van zaken rond het al dan niet bereiken van een deal met de Britten is nog altijd onduidelijk. ,,Het is een kwestie van kaarsjes aansteken en hopen dat het goed komt”, aldus een diplomaat gisteren in Brussel.

De Britse premier Boris Johnson heeft gisteren in Brussel gedineerd met Ursula von der Leyen. Dat was geen onderhandeling, zo werd door beide kampen bezworen, maar meer een ontmoeting op het allerhoogste niveau (de eerste in bijna een jaar) om alles nog eens op een rijtje te zetten.

Op 1 januari, over drie weken dus, loopt de overgangsperiode af waarin de Britten de Europese regels nog volgen. Het lijkt lastig die deadline te halen, omdat er nog altijd diepe meningsverschillen zijn over de visserij (quota en visgronden), eerlijke concurrentie (staatssteun en gelijke regels voor onder meer kwaliteit en arbeidsomstandigheden) en arbitrage (wie behandelt conflicten?).

