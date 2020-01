Echtgenote Vanessa (37) en drie dochters blijven achter: hoe alleen de dood hen kon scheiden

Turkse verpleger weigert Belgische patiënt een hand te geven: ‘Dan moet ik mij ritueel wassen’

6:37 ,,Ik mag geen hand geven aan een vrouw, want dan moet ik mij ritueel wassen.” Een Belgische vrouw wist niet wat ze hoorde toen ze vrijdag een verpleger van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, tussen Maastricht en Antwerpen, de hand wilde schudden. ,,Ik was zijn patiënt en hij wou me niet eens aanraken.” Het ziekenhuis bevestigt dat er een incident is geweest.