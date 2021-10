Een dag paniek in Kortrijk: ‘Agent fluisterde in mijn oor dat er een gewapende man op de campus liep’

Het was gisterochtend 8.30 uur, en op de campus van hogeschool Vives in Kortrijk maakten zo'n 4000 studenten zich op voor het eerste lesuur van de dag. Eén van hen raakte op de bus naar school aan de praat met Jules V., een 18-jarige jongen uit Waregem. Die vertelde dat hij op weg was naar Vives, om zich daar in te schrijven. ,,En", zo vertelde hij er nog bij, ,,ik ga er iets aanrichten waar ze nog lang over zullen spreken." Daarop stak hij zijn hand in zijn jaszak, en toonde hij de student iets wat op een vuurwapen leek.