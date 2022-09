Een dode en negen vermisten na crash watervliegtuig nabij Seattle

‘Verdachte doodgesla­gen transman Duitsland is oud-bokskampi­oen met Russische nationali­teit en strafblad’

De twintiger die ervan verdacht wordt een 25-jarige transman te hebben doodgeslagen in het Duitse Münster, vorig weekend tijdens een Pride-evenement, is volgens Bild am Sonntag een afgewezen asielzoeker uit Rusland met een ‘recente’ veroordeling wegens letsel op zak.

4 september