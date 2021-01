Een kijkje in de toekomst: China als wereldleider en meer oorlog en onrust

Expositie in Wuhan toont Chinese bestrij­ding van het coronavi­rus als groot succesver­haal

3 januari Ruim een jaar geleden dook in het Chinese Wuhan de eerste coronapatiënt op. Hoe dat een pandemie werd, weten we inmiddels. Ook China vertelt dat verhaal op een grootschalige expositie die het heroïsche gevecht van de Wuhanezen tegen het virus wil tonen. Maar het is wel een herschreven geschiedenis waarbij missers worden verbloemd, zeggen critici.