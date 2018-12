‘Een koe bij de horens vatten’ mag niet meer

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) komt al langer in het geweer tegen fysiek geweld ten opzichte van dieren, maar richt zich nu dus ook op verbale ‘agressie’. ,,Zoals het onacceptabel is geworden om racistische of homofobe taal te gebruiken, zullen uitdrukkingen die dierenleed bagatelliseren ook verdwijnen’’, laat de organisatie weten. ,,Woorden doen ertoe. En terwijl ons begrip van sociale rechtvaardigheid evolueert, evolueert ook de taal mee.’’