Een Oekraïens offensief? Dit zijn de scenario’s

Ico­nisch hotel uit films Wall Street en Maid in Manhattan wordt opvangcen­trum voor migranten

Het iconische Roosevelt Hotel in New York, dat nog dienst deed als decor voor de films Wall Street uit 1987 en Maid in Manhattan, zal voortaan dienst doen als een opvangcentrum voor migranten met kinderen. Dat kondigde burgemeester Eric Adams zaterdag aan.