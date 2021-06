Eén van de drie duurste postzegels ter wereld geveild voor ruim 8 miljoen euro

De zogenaamde Rode Mauritius, een van de beroemdste en zeldzaamste postzegels ter wereld, is zaterdag van eigenaar verwisseld. De koper, een Duitstalige verzamelaar uit Europa, betaalde er maar liefst 8,1 miljoen euro voor. Dat is meer dan het dubbele van de inzetprijs, meldt veilinghuis Gärtner in Bietigheim-Bissingen bij Stuttgart.

De particuliere eigenaar van de postzegel bood het exemplaar met de titel ‘1847 Mauritius 1d Ball Cover’ aan voor een vanafprijs van 4 miljoen euro. Er waren drie gegadigden bij het bieden per telefoon. De verkoper nam naar eigen zeggen ,,met pijn in het hart” afscheid van de zeldzame zegel. ,,Ik heb genoten van elke seconde van de prestigieuze Mauritius Ball Cover uit 1847 en vond dat het nu tijd was om de zeldzame postzegel door te geven aan iemand die net zo gepassioneerd en trots is om hem te bezitten”, citeerde het veilinghuis voorafgaand aan de veiling uit een woord van welkom van de eigenaar.

De Rode Mauritius is een van de drie duurste postzegels ter wereld en wisselt volgens het veilinghuis slechts om de paar decennia van eigenaar. Met de 174 jaar oude postzegel werden voor het eerst de portokosten betaald voor het versturen van uitnodigingen voor een gekostumeerd bal. Van de enveloppen zouden nog slechts drie bestaan. ,,De Britse koningin Elisabeth II heeft een van de Ball Covers in haar postzegelcollectie”, vertelde veilingmeester Christoph Gärtner. Een tweede exemplaar bevindt zich volgens hem in de Philatelic Collection van de British Library in Londen. ,,Beide kunnen nooit verkocht worden.” De derde envelop met de bewuste postzegel is het exemplaar dat vandaag werd geveild.

Blauwe zusje

Van de ‘Blauwe Mauritius’ bestaan volgens de Ludwigsburger Kreiszeitung nog twaalf van de oorspronkelijk 500 exemplaren. Ze hebben, afhankelijk van hun staat, een waarde tot een miljoen euro. In 1847 werden ze samen met hun rode ‘zusje’ uitgegeven in Port Louis, de hoofdstad van de voormalige Britse kolonie (tussen 1810 en 1968). Het eiland ligt in de Indische Oceaan, bijna 2000 kilometer ten oosten van zuidoost-Afrika.

De rode 1 Penny-postzegel was bedoeld voor het frankeren van lokale brieven in de Mauritiaanse hoofdstad. De blauwe zegel van twee Pence werd gebruikt voor correspondentie met het naburige eiland Rodrigues, aldus de krant.

