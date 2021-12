Een van ’s werelds rijkste vrouwen zet weldoeners-wereldje op zijn kop met haar gulheid

Na haar scheiding van Amazon-ceo Jeff Bezos, in 2019, mag MacKenzie Scott (51) zich een van de rijkste mensen ter wereld noemen. Ze kondigde aan meer dan de helft van haar vermogen te zullen schenken aan goede doelen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt.

De romanschrijfster, die 25 jaar getrouwd was met Bezos, kreeg bij de scheiding zo'n vier procent van alle Amazon-aandelen. Het pakket was destijds ongeveer 38 miljard dollar waard (ruim 33 miljard euro). Ze sloot zich net als Bill & Melinda Gates aan bij The Giving Pledge (Engels voor de belofte te zullen geven, red.), een campagne die de rijkste Amerikanen aanmoedigt het grootste deel van hun vermogen te schenken aan zelfgekozen goede doelen.

MacKenzie Scott schonk in elf maanden naar eigen zeggen zo'n 8,4 miljard dollar (ruim 7,4 miljard euro) aan enkele honderden goede doelen, waaronder voedselbanken, organisaties die campagne voeren tegen racisme of klimaatverandering of zich inzetten voor lhbti-rechten, onderwijs of gezondheidszorg.

Desondanks wordt ze steeds rijker door de snelle stijging van de Amazon-aandelen. In de miljardairs-ranglijst van Bloomberg staat de weldoenster op de 24ste plaats met een vermogen van 59,2 miljard dollar (ruim 52 miljard euro). Dat is ruim 20 miljard dollar meer dan na haar scheiding. Dat vermogen maakt haar volgens het Amerikaanse financiële persbureau de op twee na rijkste vrouw ter wereld en de nummer twaalf van de rijksten op aarde na magnaten als Bill Gates van Microsoft, ‘mister Tesla’ Elon Musk en Facebook’s Mark Zuckerberg.

Quote Misschien is het echte probleem van de filantro­pie-industrie dat ze geïrri­teerd zijn dat Scott niet bij hen aanklopt om te schenken Amerikaanse nieuwssite Politico

Middenklasse-donor

MacKenzie Scott geeft meer geld weg en doet dat ook sneller dan ooit iemand voor haar deed, meldde The Economist eind november. ‘Maar Amerika’s kampioen-filantroop opereert als een donor uit de middenklasse: doneren aan een aantal organisaties en het aan hen overlaten wat ermee gebeurt’, schreef het Britse tijdschrift. ‘MacKenzie's fundamentele prioriteit is het geld de deur uit krijgen’, stelde Benjamin Soskis van het Centre on Non-profit and Philanthropy van het Urban Institute, een Amerikaanse denktank die zich bezighoudt met economisch- en sociaal beleidsonderzoek ‘om de geest te openen’.

Filantropie-insiders en deskundigen plaatsen vraagtekens bij haar werkwijze en klagen over een gebrek aan transparantie. ‘Scott verandert levens en gemeenschappen door een fortuin weg te geven waarvan ze denkt dat ze het niet verdient, zonder gebruik te maken van de typische tussenpersonen of te schenken aan goed georganiseerde doelen. Haar grootste probleem lijkt te zijn dat haar vermogen sneller groeit dan ze het geld kan weggeven', schreef de Amerikaanse nieuwssite Politico vorige week. ‘Stof tot nadenken: de ontvangers van Scotts donaties lijken geen probleem te hebben met haar aanpak. Misschien is het echte probleem van de filantropie-industrie dat ze geïrriteerd zijn dat Scott niet bij hen aanklopt om te schenken.’

