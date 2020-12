Eenzame 94-jarige Italiaanse man belt politie voor toost op kerst

Drama voor Britse oostkust: tien potvissen gestrand, al zes overleden

24 december Voor de kust van het graafschap Yorkshire, in het noorden van Engeland, zijn tien potvissen gestrand. Zes zijn al overleden, vier zouden nog in leven zijn. De Britse reddingsorganisatie voor zeezoogdieren (BDMLR) denkt dat het gaat om jonge mannetjes in zeer slechte toestand.