Eerste Amerikaanse troepenversterkingen in Oekraïnecrisis aangekomen in Duitsland

De eerste militairen uit de Verenigde Staten arriveerden in Wiesbaden. In totaal zullen tweeduizend Amerikaanse soldaten naar Europa komen als ondersteuning van de NAVO-bondgenoten. In Duitsland komt een hoofdkwartier voor 1700 parachutisten die naar Polen gaan, driehonderd man blijven in Duitsland.



De Amerikaanse president Joe Biden gaf eerder deze week opdracht bijna drieduizend man extra naar Polen en Roemenië te sturen. Roemenië krijgt ongeveer duizend Amerikaanse militairen die nu in Duitsland zijn gestationeerd.



De Amerikanen hopen dat van de troepenversterkingen ook het signaal naar Moskou uitgaat om Oekraïne niet opnieuw binnen te vallen, na de annexatie van de Krim in 2014. De Russen zien zich verbonden met de opstandige pro-Russische bevolking in het oosten van het land.