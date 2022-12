Eerste bekentenis in corruptiezaak Europees Parlement

Dit berichtte de Belgische krant Le Soir vandaag als eerste en is inmiddels bevestigd aan de Vlaamse omroep VRT.

Giorgi noemt ook twee parlementariërs bij naam die geld zouden hebben ontvangen: de Italiaan Andrea Cozzolino en de Waal Marc Tarabella (van partij PS). In de woning van die laatste is afgelopen zaterdagavond een huiszoeking uitgevoerd. Tarabella ontkent ten stelligste dat hij geld heeft aangenomen. Wel heeft hij zijn mening over Qatar het afgelopen jaar bijgesteld: van uiterst kritisch naar gematigd positief.

Naar huis met een enkelband

De Italiaanse Giorgi, naast medewerker in het Europees Parlement ook zeilinstructeur in Italië, werd vrijdag gearresteerd, net als de voormalige Italiaanse Europarlementariër Pier Antonio Panzeri die als spil van de affaire geldt. Ook gewezen vicevoorzitter Eva Kaili zit nog vast. Haar vader, die vrijdag in een Brussels hotel werd betrapt met een koffer met 750.000 euro in bankbiljetten, is na verhoor vrijgelaten. Een vierde verdachte, een lobbyist, mocht naar huis met een enkelband.

In zijn bekentenis wijst Giorgi zijn landgenoot Panzeri aan als leider van een organisatie die Qatar en Marokko ten dienste stond om het EU-beleid te beïnvloeden. Het ging om een organisatie die Panzeri na afloop van zijn termijn in het Europarlement in 2019 oprichtte en die zich in naam hard maakte voor de mensenrechten.

Actieve rol

Panzeri, Cozzolino en Giorgi hadden contact met de Marokkaanse buitenlandse inlichtingendienst DGED, blijkt volgens Le Soir uit gerechtelijke documenten. Ook de huidige Marokkaanse ambassadeur in Polen zou erbij betrokken zijn. Het onderzoek van de Belgische politie, dat al sinds juni gaande is, zou zich aanvankelijk alleen hebben gericht op Marokko. Qatar zou pas daarna in beeld zijn gekomen. De namen van beide landen zijn nog steeds niet officieel bevestigd. Wel dat het twee landen zijn, niet één.

,,Ik kan u bevestigen dat, naast de Golfstaat waarvan sprake in de pers, ook een ander land zich met dergelijke criminele praktijken zou inlaten”, zei minister van justitie Vincent Van Quickenborne gisteren in het parlement. ,,Het gaat om een land dat de voorbije jaren in ons land al genoemd­ werd als het over inmenging gaat en waarbij de inlichtingendiensten van dat land een actieve rol spelen.”

Ethisch orgaan

Het Europees Parlement zelf stemt vandaag in Straatsburg over een resolutie met maatregelen om herhaling te voorkomen. Een van de veertien vicepresidenten wordt belast met de ‘strijd tegen corruptie en buitenlandse inmenging’. Er komt een speciale commissie die de regels over transparantie moet aanscherpen. Alle geplande bezoeken aan Qatar worden opgeschort. En de toegangspassen van vertegenwoordigers van Qatar worden ingetrokken. Het parlement stuurt de tekst van de aangekomen verklaring voor de zekerheid ook rechtstreeks naar de regering van Qatar.

Het parlement vraagt verder de Europese Commissie om ‘eindelijk’met een voorstel te komen voor een ethisch orgaan, dat eenduidige regels zou ontwerpen voor álle Europese instellingen. Voorzitter Ursula von der Leyen beloofde dit bij haar aantreden in 2019 maar er was tot nu toe nog geen voorstel gekomen.

