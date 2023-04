Eerste commerciële maanlanding ooit ‘waarschijnlijk mislukt’: signaal met lander bij landing verloren

En dus stond ispace-oprichter Takeshi Hakamada vanavond de pers teleurgesteld te woord. ,,We hebben het contact met de lander verloren en doen nu onderzoek wat de status is’’, zei hij. Hakamada zei daarbij aan te nemen dat de landing ‘waarschijnlijk mislukt’ was. ,,Wel zijn we erg trots op wat we tot nu toe in dit proces hebben bereikt.’’

De lander draaide sinds vorige maand in een baan rond de maan, op ongeveer 100 kilometer boven het oppervlak. Dinsdag rond 17.40 uur Nederlandse tijd begon de landing. De sonde remde af en zakte daardoor langzaam naar beneden. Ongeveer een uur later kwam hij tot enkele meters boven het maanoppervlak, zo zag Hakamada samen met andere aanwezigen op een groot scherm via een simulatie. Op het moment van de landing verdween het beeld van de simulatie echter: het contact met de lander was verloren gegaan.

Grondstoffen

Het Japanse ispace wil op den duur grondstoffen en water op de maan delven. Dat kan helpen bij het bouwen van een bemande basis op de maan. Missie 1 van het project Hakuto-R is bedoeld om het ontwerp en de technologie te testen.

Met de lander is een onbemande verkenner uit de Verenigde Arabische Emiraten meegegaan. Het karretje Rashid moet - als de landing wel is gelukt - ongeveer twee weken lang rondrijden op de maan om met camera’s en sensoren wetenschappelijk onderzoek te doen. Rashid weegt ongeveer 10 kilo, is ruim 50 centimeter lang en breed, en ongeveer 70 centimeter hoog.

Grote omweg

De lander en de verkenner zijn in december gelanceerd. Om brandstof te besparen gingen ze via een grote omweg naar de maan. De zwaartekracht van de aarde en de zon duwden het vaartuig naar zijn bestemming. Het kwam onderweg tot op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde, vier keer zo ver weg als de maan. Door de lange route duurde de vlucht maanden, en niet hooguit een paar dagen.

Tot nu toe zijn alleen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en China erin geslaagd veilig op de maan te landen. Pogingen van Israël en India mislukten.

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen op de maan laten lopen, voor het eerst sinds 1972. Het land krijgt daarbij hulp van Canada, Europa en Japan. Het is de bedoeling dat mensen deze keer ook op de maan blijven, en op den duur doorreizen naar Mars.

