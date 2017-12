Eerste EU-geld naar Frans deel Sint-Maarten

Tusk zwaar onder vuur in migratiedebat

11:38 Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad is aan de vooravond van een tweedaagse top in Brussel zwaar onder vuur komen te liggen van zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement. Zijn voorstel om niet verder te gaan met de invoering van een quotum voor de spreiding van migranten is ‘onaanvaardbaar en on-Europees’.