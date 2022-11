Eerste fysieke ontmoeting tussen Biden en Xi: ‘Hopen dat de relatie verbetert’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag zijn Chinese collega Xi Jinping ontmoet voorafgaand aan de G20-top in Indonesië. Het was voor het eerst sinds Biden president is dat de twee leiders elkaar in het echt spreken. De banden tussen de Verenigde Staten en China zijn bekoeld, onder meer door onenigheid over Taiwan.

Biden en Xi liepen om even half zes lokale tijd van weerszijden van een hotellobby naar elkaar toe en schudden elkaar de hand voor een rij Amerikaanse en Chinese vlaggen. Ze glimlachten voor camera’s en Xi leek - via een vertaler - te zeggen: ,,Goed je te zien.” ,,De wereld verwacht, geloof ik, dat China en de Verenigde Staten een sleutelrol spelen bij het aanpakken van mondiale uitdagingen”, zei Biden.



De beide wereldleiders benadrukten conflicten te willen vermijden. Xi vertelde dat China ‘veel geeft’ om de relatie met de Verenigde Staten en dat er een goede koers moet worden gevonden.

Biden heeft met Xi gesproken over de situatie rond Taiwan. De banden tussen de Verenigde Staten en China zijn sterk verslechterd sinds Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Taiwan eerder dit jaar bezocht. China ziet het eiland als afvallige provincie en beantwoordde het bezoek met grootschalige militaire oefeningen. Ook zijn er spanningen tussen de VS en China over de situatie in Hong Kong, handelspraktijken en Amerikaanse beperkingen op het gebruik van Chinese technologie.

Biden zei dat hij en Xi de ‘verantwoordelijkheid’ hebben om te laten zien dat hun naties ‘onze verschillen kunnen beheersen’ en op zoek kunnen gaan naar waarin ze wel kunnen samenwerken, zoals in de klimaatcrisis. Xi voegde eraan toe dat hij hoopte dat ‘de relatie zou verbeteren’ en dat hij bereid is om via ​’openhartige en diepgaande gedachtewisselingen’ met Biden de verhoudingen weer op het juiste spoor te brengen.

Telefonisch contact

Biden en Xi kennen elkaar al lang. Biden verklaarde ooit dat hij als vice-president (onder president Obama) meer dan 70 uur met Xi heeft gesproken en ook met hem 27.000 kilometer met hem door China en de Verenigde Staten zou hebben gereisd. Volgens kenners zijn beide getallen wat overdreven, maar het is wel een indicatie dat ze elkaar goed kennen wat belangrijk is voor een bilaterale relatie die nu misschien wel de belangrijkste ter wereld is. ,,Zoals u weet, ben ik vastbesloten om de communicatielijnen open te houden - tussen u en mij persoonlijk, maar ook tussen onze regeringen over de hele linie, aangezien onze twee landen zoveel hebben waarmee we kunnen omgaan”, aldus Biden.

De ontmoeting volgt een maand nadat Xi een historische derde termijn veiligstelde als leider van de Chinese Communistische Partij. Xi en Biden spraken elkaar meerdere keren telefonisch, maar de coronapandemie en de vermeende afkeer van Xi voor buitenlandse reizen stonden een fysieke ontmoeting van de leiders van de twee grootste economieën ter wereld in de weg.

Biden en Xi spraken ook over de Russische invasie in Oekraïne en de nucleaire ambities van Noord-Korea.

Xi bezoekt het Indonesische Bali van maandag tot donderdag. Hij heeft tijdens de top ook een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron, meldde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken eerder. Na de bijeenkomst van de G20 reist Xi door naar Thailand voor een top van het Aziatische handelsorgaan APEC.