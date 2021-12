Eerste ‘grote vis’ Audi-bende moet in Duitsland terechtstaan voor poging tot moord en plofkraken

De grootscheepse politieoperatie in het Nederlandse plofkrakersmilieu, eind september, blijkt een nog groter succes te zijn dan gedacht. Bij de reeks huiszoekingen in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Den Haag is ook een vermeend kopstuk aangehouden van de zogenoemde Audi-bende die al honderden geldautomaten opblies in Duitsland.

De ‘grote vis’ is Tarik B. (35) uit de regio Utrecht. Hij werd donderdag overgeleverd aan Duitsland en zit sindsdien in een gevangenis in het noorden van de Bondsrepubliek. Waar precies zegt de politie niet met het oog op eventuele bevrijdingspogingen. B. moet terechtstaan voor zijn rol bij minstens zeven plofkraken bij onze oosterburen, onder andere in de deelstaat Nedersaksen. ,,Hij was erbij of coördineerde de operaties waarbij de afgelopen twee jaar geldautomaten werden opgeblazen’’, zegt woordvoerder Marco Ellermann van de politie in Osnabrück.

B. moet zich volgens hem ook verantwoorden voor poging tot moord vanwege een volledig uit de hand gelopen plofkraak, eind februari in Schüttorf dat zo’n 20 kilometer over de grens bij Oldenzaal ligt. ,,De explosie veroorzaakte brand waarbij een woning boven de ruimte met de geldautomaat volledig uitbrandde. Een vader, moeder en hun kind konden op het allerlaatste moment gered worden. Het scheelde niet veel of ze waren omgekomen in de vlammen’’, vervolgt de zegsman.

Audi-bende

Er zijn volgens hem aanwijzingen dat Tarik B. deel uitmaakt van de zogenoemde Audi-bende. De naam van dit criminele netwerk verwijst naar de meestal gestolen wagens van dit merk, waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. Deze criminele groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

Doorbraak

De gecoördineerde politieoperatie op 28 september, waarbij politie en justitie in Osnabrück nauw samenwerkten met collega's in Utrecht en ondersteuning kregen van Europol en Eurojust, betekende een doorbraak in het onderzoek naar de bende. ,,Voor het eerst wisten we de structuren van de organisatie en logistiek van de groepering bloot te leggen’’, zegt Ellermann. Tarik B. was volgens hem een van drie verdachten die toen werd aangehouden bij de zeven huiszoekingen. Daarbij namen speurders onder andere 3500 euro in contanten, een voertuig, een geldtelmachine, een blauw zwaailicht en ruim twintig elektronische communicatieapparaten (mobieltjes en navigatieapparatuur) in beslag alsook tal van gegevensdragers, kleding van de daders, gereedschappen en apparatuur.

In totaal konden 23 verdachten worden geïdentificeerd van wie negen vastzitten. Ze worden gelinkt aan minstens vijftien plofkraken in zes Duitse deelstaten, van het ‘hoge’ noorden tot het uiterste zuiden van Duitsland. De opgeblazen geldautomaten stonden in Selfkant, Keulen, Aken, Düsseldorf, Herzogenrath, Wachtendonk, Geldern en Alpen (Noordrijn-Westfalen), Itterbeck en Schüttorf (Nedersaksen), Plochingen (Baden-Württemberg), Zeitz (Saksen-Anhalt) , Elmshorn (Sleeswijk-Holstein) en Nittenau (Beieren).

Forse stijging

Het aantal plofkraken in Duitsland steeg vorig jaar flink. Met 414 gevallen waren het er maar liefst 65 meer dan in 2019 (toename van 18,6 procent), meldde de Duitse federale recherche (BKA) in juni in haar jaarverslag over 2020. De plofkrakers maakten ook meer buit: zo’n 17,1 miljoen euro, tegenover 15,2 miljoen euro in het jaar ervoor. Het aantal kraken waarbij de daders explosieven gebruikten in plaats van de geldautomaten op te blazen door er gas in te laten lopen, steeg spectaculair met maar liefst 516,7 procent.

Van de 168 gearresteerde verdachten kwamen de meeste (111) uit Nederland. Dat waren er bijna dubbel zoveel als in 2019 (68). De overgrote meerderheid kwam uit de regio Utrecht-Amsterdam. ‘Ze hebben vaak een Marokkaanse migratieachtergrond en handelen in de vorm van een crimineel netwerk waarvan de leden opereren in wisselende samenstelling en met wisselende taken. Vaste dadergroeperingen met een hiërarchische structuur en gericht op lange termijn zijn de uitzondering’, constateerde het BKA.

Rechtszaken

De afgelopen jaren moesten talrijke leden van de zogenoemde Audi-bende zich al verantwoorden voor Duitse rechters. De meesten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen. Tarik B. is de eerste ‘grote vis’ van het criminele netwerk die binnen afzienbare tijd in Duitsland in de beklaagdenbank zit. Een datum voor het proces tegen hem is nog niet geprikt. ,,Het onderzoek loopt nog en we verwachten nog meer verdachten te kunnen oppakken’’, aldus Ellermann.

