Eerste model in boerkini op cover Sports Illustrated krijgt bijval en kritiek

Kritiek

Dat juist Sports Illustrated kiest voor een boerkini op de cover, is opvallend. Het magazine is vooral gericht op mannen en staat bekend om de jaarlijkse badpakkenspecial met weinig verhullende foto’s. De beslissing lokt tegelijkertijd dan ook kritiek uit.



,,Als je een hijab draagt en je huid bedekt – of je nu denkt dat je religie daar om vraagt of dat je het doet uit bescheidenheid – dan is het compleet tegennatuurlijk om sexy te poseren in een magazine dat bekend staat om het objectiveren van vrouwen’’, schrijft Shireen Qudosi op Twitter. En Afshi schrijft: ,,Het hele idee achter een hijab is je seksualiteit te verbergen en dan ga je zo in een blad staan dat bedoeld is om mannen te laten kwijlen. Ik zou dit begrijpen als het een badpakkencatalogus voor vrouwen was. Maar dit magazine is bedoeld voor mannen. Dat druist volledig in tegen het doel van de hijab.’’



MJ Day, de vrouw die de leiding heeft over de badpakkenspecial van Sports Illustrated, laat weten dat ze met de opvallende cover wil laten zien dat schoonheid geen grenzen kent. ,,Aden en ik weten allebei dat vrouwen vaak worden beoordeeld op basis van hoe ze eruitzien of wat ze dragen. Of je je nu het mooist en meest zelfverzekerd voelt in een boerkini of een bikini, je bent waardig.’’