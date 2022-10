Eerste Nederlanders van busongeluk Ecuador onderweg naar huis, nog vier gewonden in ziekenhuis

Kritieke toestand

Na ongeveer een uur arriveerden de hulpdiensten. Twee Nederlanders (een vrouw van 74 en een man van 73 jaar) kwamen om. Vier anderen liggen nog steeds in het meest geavanceerde ziekenhuis in de stad. Een van hen ligt in kritieke toestand. De Nederlanders maakten een groepsreis.

Eerste Nederlanders naar huis

De eerste groep is inmiddels onderweg naar Nederland. ,,Gezien de verschillende medische toestanden van de getroffenen wordt gekeken naar meerdere vluchten’’, laat een woordvoerster van Eurocross weten. ,,We streven naar een rustige reis en aankomst voor de slachtoffers in Nederland en zullen daarom geen uitspraken doen over wanneer de reizen plaatsvinden.’’



Het ongeluk verbaast veel Ecuadorianen niet. Alleen al het eerste halfjaar kwamen meer dan duizend mensen om bij verkeersongelukken, het hoogste aantal in vier jaar. ,,We rijden als idioten”, zegt taxichauffeur Carlos. En terwijl de regen met bakken uit de hemel blijft vallen in de Ecuadoriaanse hoofdstad opent de nieuwslezer op de radio zijn uitzending met het bericht bij een fataal auto-ongeluk drie mensen om het leven zijn gekomen.