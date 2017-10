Morgen begint de vijf dagen durende uitvaartceremonie maar nu al staan in het centrum van Bangkok tentjes van mensen die zeker willen zijn van een goed plekje. Het openbare leven in Thailand zal naar verwachting grotendeels stil komen te liggen tijdens de plechtigheden. Er worden 5 miljoen mensen verwacht.

Veel Thai kenden tijdens hun leven geen andere koning dan Bhumibol, formeel koning Rama IX. Hij is door veel Thai als een godheid vereerd en vervulde een verenigende rol in het politiek verdeelde land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt toeristen in Thailand om voorzichtig zijn met wat ze over de koning zeggen. ,,Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode. In Thailand bestaat een verbod op het beledigen van het koningshuis. Dit wordt strikt gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg.''