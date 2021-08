Eerste smetten op pr-offensief ‘gematigde’ taliban

Terwijl de nieuwe machthebbers in Afghanistan een regering willen vormen, groeit de twijfel over de betrouwbaarheid van een nieuwe, ‘gematigder’, taliban.

De taliban zijn hard bezig om, naar eigen zeggen, een ’inclusieve, islamitische regering’ te vormen. Daartoe zijn al gesprekken gevoerd met voormalig president Hamid Karzai en Abdullah Abdullah, een hoge functionaris uit de afgezette regering. Uiteindelijk moeten spijkers met koppen worden geslagen in gesprekken met Mullah Abdul Ghani Baradar, de hoogste politieke leider van de taliban, die deze week naar het land terugkeerde.

Gisteren ontmoetten Karzai en Abdullah de invloedrijke Anas Haqqani, leider van de beruchte talibanfactie. De VS bestempelde dit Haqqani-netwerk in 2012 als een terroristische organisatie. Het netwerk wordt gezien als organisator van verschillende (zelf)moordaanslagen waarbij in de loop der jaren duizenden slachtoffers zijn gevallen.

Van deur tot deur

De taliban hebben beloofd de veiligheid in Kaboel te handhaven, maar bewoners melden dat groepen gewapende mannen van deur tot deur zijn gegaan om te informeren naar Afghanen die met de Amerikanen of de afgezette regering hebben samengewerkt. Het is nog onduidelijk of dit inderdaad taliban zijn of criminelen die zich voordoen als militanten.

Afghanen staan inmiddels al dagen in de rij voor geldautomaten, velen halen hun spaargeld van de bank. ,,De taliban hebben militair gewonnen, maar moeten nu regeren’’, schreef een lokale commentator. Het runnen van de economie wordt een probleem, al zou China het nieuwe bewind onder voorwaarden willen helpen. De Verenigde Arabische Emiraten meldden gisteren de gevluchte Afghaanse president Ashraf Ghani en zijn familie asiel te hebben verleend uit ‘humanitaire overwegingen’. Als ‘legitieme interim-president’ roept hij de bevolking op zich aan te sluiten bij het ‘verzet’.

Volledig scherm De Afghaanse president Ashraf Ghani verdedigde woensdag zijn besluit om Kaboel te verlaten terwijl de taliban oprukten en uiteindelijk zijn regering omver wierpen. In een video op zijn Facebookpagina bevestigde Ghani ook dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten is. © videostill

Ondertussen heeft het pr-offensief van de taliban wat problemen. Eerst was er een gewelddadige reactie van de lokale taliban op een protest in de oostelijke stad Jalalabad. Tientallen mensen hadden zich daar verzameld om de nationale vlag te hijsen, een dag voor de onafhankelijkheidsdag van Afghanistan waarop het einde van de Britse overheersing in 1919 wordt herdacht. Ze lieten daarvoor de talibanvlag zakken - een witte vlag met een islamitische inscriptie.

Op videobeelden op sociale media was te zien hoe de taliban daarop mensen met wapenstokken aanvielen. Daarbij zouden een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Ook de relatie met de sjiitische minderheid in centraal Afghanistan, de Hazara, werd op scherp gezet toen talibanstrijders in de stad Bamiyan een standbeeld opbliezen van Abdul Ali Mazari, een sjiitische held.

Westerse landen riepen gisteren de nieuwe machthebbers nog op discriminatie en misbruik van Afghaanse vrouwen en meisjes te voorkomen. Uit Herat kwamen in ieder geval de eerste berichten dat meisjes weer naar school mochten.

Kijk onze video's over de situatie in Afghanistan in onderstaande playlist: