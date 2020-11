Eerste uitslagen Amerikaanse verkiezingen bekend

Het kleine dorpje in het noordoosten van de VS gaat al sinds 1960 als eerste naar de stembus. Direct om middernacht, als de stembus opengaat, brengt het handjevol stemgerechtigden hun stem uit. De stemmen worden vervolgens meteen geteld en in een kwestie van minuten is de strijd beslecht. In 2016 kreeg Hillary Clinton de meerderheid van de toen acht te verdelen stemmen.

De wet in de staat New Hampshire staat gemeenten met minder dan honderd inwoners toe om hun stembureaus om middernacht te openen en ze te sluiten zodra alle stemgerechtigden hebben gestemd. De meeste stembureaus aan de oostkust openen dinsdag rond 06.00 of 07.00 uur lokale tijd (12.00 of 13.00 uur Nederlandse tijd). Vanwege de coronapandemie hebben in de VS bijna 100 miljoen mensen dit jaar al vooraf gestemd per post.