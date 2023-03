Eerste verdachten opgepakt voor vergiftiging honderden schoolmeisjes Iran

China mikt op voorzichti­ge economi­sche groei van zo’n 5 procent in 2023

China mikt in 2023 op een economische groei van ‘ongeveer 5 procent’. Dat is een van de laagste groeidoelen in decennia. Voor afgelopen jaar had het land een groei van 5,5 procent voorspeld, maar groeide de economie vanwege het aanhoudende coronavirus maar 3 procent.