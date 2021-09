Eerste vulkaanuitbarsting in 50 jaar op Canarisch eiland, TUI-toestel met vertraging geland

VIDEO Leger VS erkent: tien onschuldi­ge mensen dood door dro­ne-aan­val in Kaboel

18 september De Amerikaanse droneaanval op een vermeend IS-doel waarbij in Kaboel zeker tien mensen omkwamen was een fout. Legerchef Frank McKenzie erkende dat nadat The New York Times vrijdag al grote vraagtekens had gezet bij de versie van de gebeurtenissen op 29 augustus van het ministerie van Defensie. Generaal McKenzie bood zijn excuses aan.