Egyptische zangeres mag niet meer optreden in eigen land

Sherine Abdel-Wahab staat bekend om haar vrijpostige opmerkingen. Ze kwam er eerder mee weg, maar de uitspraak die de Egyptische bond van musici nu heeft gedaan blijft voorlopig staan. Sherine kreeg de straf opgelegd omdat ze in Bahrain, tijdens een optreden, had gezegd dat ze daar alles kon zeggen wat ze wilde. In tegenstelling tot in Egypte, zo vond ze. Sherine stelde dat iedereen die in Egypte vrijuit praat, in de gevangenis belandt.



Advocaat Samir Sabry, die haar show bijwoonde, vond dat de opmerking van Sherine niet door de beugel kon en diende een aanklacht in. Daarin beschuldigde hij haar onder meer van het beledigen van Egypte en het verspreiden van fake nieuws. Ook is hij van mening dat Sherine de reputatie van Egypte heeft verwoest met haar opmerking.



De pittige uitspraak van de zangeres, die de Egyptische versie van The Voice presenteert, werd meteen opgemerkt door de Egyptische bond van musici. Dat leidde tot een verbod tot zingen in haar eigen land. Daarnaast is er op 27 maart een bijeenkomst ingepland, om de claim tegen Sherine te onderzoeken.