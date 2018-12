Eieren na Kerstmis: In Britse supermarkten is het al Pasen

Op sociale media delen verbaasde Britten foto's van de seizoenslekkernijen. De foto’s komen uit winkels van de ketens Tesco, Marks & Spencer en Co-op. Dat laatste bedrijf verdedigt de beslissing in een reactie aan ene ‘Mr Grumpy’. ,,Uit ervaring weten we dat sommige klanten ze al vroeg willen kopen, en we vinden het juist om die klanten de keuze te geven.”

De ergernis over de vroege verkoop van paaseieren komt elk jaar terug, net als dat met bijvoorbeeld pepernoten in Nederland het geval is. In ons land zijn voor zover nog geen paaseieren gesignaleerd. Dit jaar legde de HEMA ze begin januari als eerste in de schappen. Dat was vroeger dan normaal, meldde de keten toen, omdat Pasen in 2018 vroeg viel: op 1 april.