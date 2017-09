'Eiffeltoren tijdelijk afgesloten na incident met verdachte man'

Eerste trans­gen­der­mo­del van L'Oréal: Alle blanken zijn racistisch

22:53 Ze had de primeur het allereerste transgendermodel te zijn van gigantisch cosmeticamerk L'Oréal, maar is nu alweer ontslagen. De 29-jarige Munroe Bergdorf schreef op Facebook dat 'alle blanken per definitie racistisch zijn'. Reden genoeg voor L'Oréal om het prille contract per direct te beëindigen.