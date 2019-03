Eigenaar van boerderij waar Julen stierf: ‘Hij stierf niet door val in put maar tijdens reddingsactie’

Serrano, de vriend van een nicht van Julens vader José, is de eigenaar van de grond in Totalán waar op 13 januari het jongetje in de waterput gleed. De put was niet goed afgedicht en Julen viel 71 meter naar beneden. Pas een kleine twee weken later kon zijn lichaam uit de put worden gehaald.



Serrano beweerde eerder dat Antonio Sanchez, de maker van het boorgat, de boel niet netjes achtergelaten had en ook niet de benodigde vergunning had aangevraagd. Sanchez zelf beweerde dat hij in november vorig jaar in opdracht van Serrano de put heeft gegraven in een zoektocht naar water. Hij verklaarde de put te hebben afgedekt met een grote, zware steen van vijftien kilo, zoals hij altijd doet als er geen water wordt gevonden. Dat de steen was verschoven, kwam volgens Sánchez door een kleine aardverschuiving. Ook zei Serrano dat hij de put met twee betonblokken had afgedekt. Volgens hem is Julen op die noodlottige dag er tussendoor geglipt.



Serrano wordt voorlopig als enige van nalatigheid beschuldigd omdat hij de waterput toch slecht beveiligd zou hebben en nergens zou hebben aangegeven dat er een diepe put was. Maar advocaten die hem vertegenwoordigen, hebben bij de rechtbank in Málaga een rapport voorgelegd waarin wordt gesteld dat de jongen stierf tijdens de reddingsactie en niet tijdens de val zelf. Daardoor zou Serrano geen schuld treffen.