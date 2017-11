Eigenaren van Aldi-keten vechten elkaar de tent uit

Binnen de familie Albrecht, die de goedkope Duitse supermarktketen bezit, is een knallende ruzie ontstaan over de manier waarop het bedrijf wordt bestuurd. De gemoederen liepen zo hoog op dat de twee belangrijkste eigenaren, Theo Albrecht en zijn schoonzus Babette, een zaak tegen elkaar hebben aangespannen.

De zaak dient nu voor het hooggerechtshof in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Na een zitting van acht uur is besloten om het vonnis uit te stellen. De rechter wil nog één getuige horen. Dat gebeurt volgende week.

De familie Albrecht is de rijkste van Duitsland. De ondernemers stoppen een deel van de miljarden die ze verdienen met de verkoop van goedkope levensmiddelen in drie stichtingen. Die beheren de erfenis en voorzien in het levensonderhoud van de eigenaren.

Volledig scherm Karl Albrecht (links) en Theo Albrecht (rechts) © Krid/laif

Schoonzus

Om een van die stichtingen is gedoe ontstaan. Ze werd beheerd door Theo's broer Berthold, maar hij overleed in december 2012. Kort voor zijn dood regelde hij dat zijn vrouw Babette minder te zeggen zou krijgen. Volgens Babette zette Theo hem onder druk om dat besluit te nemen. Hij zou niet willen dat zijn schoonzus investeringen van Aldi blokkeert.

Theo vindt bovendien dat Babette en gat in haar hand heeft. Zij gebruikte de afgelopen drie jaar al 75 miljoen euro om oldtimers en dure schilderijen te kopen. De rest van de familie vindt dat niet stroken met het goedkope imago van de supermarkt, waar de levensmiddelen nog in de doos in de schappen staan.

Volledig scherm Aldi noord en zuid © RV

Noord vs. zuid

Ruzie tussen de Albrechtjes is niks nieuws. Een conflict over de verkoop van sigaretten tussen de twee oprichters, leidde in 1960 al tot een splitsing van het bedrijf in Aldi Nord, met supermarkten in West-Europa en Aldi Süd, dat de winkels in Zuid-Duitsland, Midden-Europa en het Verenigd Koninkrijk bezit.

Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat het vermogen van de familie Albrecht op 18 miljard euro. Maar het is onbekend wie hoeveel geld heeft. Het familiebedrijf is zeer gesloten.

In een eenmalig interview hing Theo eerder dit jaar de vuile was buiten. Volgens hem hebben zijn schoonzus en haar kinderen de macht gegrepen binnen de stichting van Berthold. ,,Mijn broer zou zich omdraaien in zijn graf als hij zou weten wat zich hier afspeelt'', zei de 66-jarige baas van Aldi Nord. ,,Mijn schoonzus en haar kinderen negeren wat Berthold heeft geregeld in zijn testament en in het statuut van de stichting.''

De rechter moet het hoog opgelopen conflict nu zien te beëindigen. De getuige die volgende week komt opdraven is een oud-bestuurslid van de stichting.

Begrafenis

Maar zelfs als er een oplossing komt voor het zakelijke geschil, is het maar de vraag of het ooit nog goed komt tussen Theo en zijn schoonzus. Babette is volgens hem de reden waarom hij geen contact meer had met zijn broer in de jaren voor diens dood. Theo, maar ook moeder Cilly kwamen niet eens naar de begrafenis van Berthold.